Almanya'dan İsrail'e Suriye Uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e Suriye'yi istikrarsızlaştırabilecek eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Süveyda vilayetindeki son olaylar ve Suriye güçlerini hedef alan İsrail hava saldırıları da dahil olmak üzere Suriye'deki durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.

Wagner, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırıları hakkındaki soruya, "Tüm tarafları Suriye'yi istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

Suriye'nin yabancı güçlerin oyuncağı haline gelmemesi gerektiğini söyleyen Wagner, "Suriye'nin egemenliğinin korunması gerektiği açıktır." diye konuştu.

Wagner, İsrail'in "istikrarlı bir Suriye'ye" ve ülke genelinde tüm nüfus gruplarının güvenliğini sağlayan etkili bir Suriye hükümetine ilgi duyması gerektiğine işaret ederek "Ana öncelik, Şam hükümetinin idare kabiliyetine sahip olması ve Suriye'nin tüm bölgelerinde güvenliği sağlayabilmesi olmalıdır. Bunu başarmak için elbette tüm nüfus gruplarını sürece dahil etmek gerekir. Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü korunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.