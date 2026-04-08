Almanya'dan İsrail'e "Lübnan'daki askeri harekatla ilgili uluslararası hukuka uyması" çağrısı

Güncelleme:
Almanya, İsrail'i Lübnan'daki askeri harekatını meşru müdafaa için gerekli olanla sınırlandırmaya ve uluslararası hukuka uygun hareket etmeye çağırdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Giese, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile İsrailli mevkidaşı Gideon Saar'ın telefonda görüştüğünü söyledi.

Sözcü Giese, görüşmede Bakan Wadephul'un "İsrail'in Hizbullah'a karşı eylemlerinin sadece gerekli meşru müdafaa ile sınırlı kalması ve bunun ötesine geçmemesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Giese, Almanya'nın ayrıca İsrail'den uluslararası hukuka uygun olarak sadece meşru müdafaa hakkını kullanmasını beklediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi

Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama
Haberler.com
500

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf! '15 parçaya böldüm' dedi, cinayeti kabul etmedi

Eş katilinden bir garip itiraf! Her şeyi anlattı cinayeti kabul etmedi
Jaden Smith’ten Jackie Chan’e duygusal doğum günü mesajı

Usta isme vefa doldu sözler! Geçmişe uzanan anlamlı paylaşım
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi

Beklenen karşılaşma gerçekleşti!

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım

Şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket

Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket