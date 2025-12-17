Haberler

Almanya, İsrail'den Gazze'ye sağlık ve kışlık yardım girişlerinin kolaylaştırılmasını istedi

Almanya, Gazze'ye temel sağlık hizmetleri ve barınma malzemelerinin girişinin kolaylaştırılması için İsrail hükümetine çağrıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Giese, insani durumun kritik olduğunu vurguladı.

Almanya, İsrail hükümetine Gazze'ye temel sağlık hizmetleri ile soğuk ve yağmurdan korunmayı sağlamak için gerekli malların girişini daha da kolaylaştırma çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Giese, Berlin'de yaptığı açıklamada, tıbbi malzeme, çadır ve battaniyelerin Gazze'ye toplu şekilde ulaştırılmasını ve su altyapısının acilen onarılmasını talep ettiklerini belirterek, bu önlemlerin barış planının birinci aşamasında açıkça yer aldığını ve derhal hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Giese, "Bu kapsamda İsrail hükümetine, temel sağlık hizmetleri ile soğuk ve yağmurdan korunmayı sağlamak için gerekli malların, çift kullanımlı ürünler dahil girişini daha da kolaylaştırma çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve birinci aşamadan ikinci aşamaya geçilmesinin önemini vurgulayan Giese, bu sürecin silah kullanımının sona ermesini gerektirdiğini ve Alman hükümetinin çabalarının bu yönde olduğunu ifade etti.

Gazze'de insani durumun halen son derece kritik olduğunu belirten Giese, yardımların sınırlı olması ve altyapının büyük ölçüde tahrip edilmesi nedeniyle ciddi sorunlar yaşandığına dikkati çekti.

Giese, insani yardımların ulaştırılmasında İsrail hükümetinin yanı sıra uluslararası yardım kuruluşlarının da sorumluluğu bulunduğunu vurgulayarak, mevcut koşullar altında tüm tarafların insanların en kısa sürede yardım alabilmesi için çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle çocuklar ve bebekler için koşulların hala tehlikeli olduğunu dile getiren Giese, Gazze'de binaların yüzde 80'inden fazlasının hasar gördüğüne veya yıkıldığına işaret etti.

Giese, son günlerdeki şiddetli yağışların durumu daha da ağırlaştırdığını, birçok çadırın sular altında kaldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
