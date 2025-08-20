Almanya'dan İsrail'e Acil Ateşkes Çağrısı

Almanya, İsrail hükümetinin, Gazze kentini işgal planı kapsamında 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararını reddederek, acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Steffen Meyer ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcülerinden Josef Hinterseher, başkent Berlin'de düzenledikleri basın toplantısında, İsrail'in Gazze kentini işgal planı ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesine dair açıklamalarda bulundu.

Meyer, İsrail'in, Gazze kentini işgal planı kapsamında 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararına ilişkin, "Bu askeri operasyonların tırmanmasını reddediyoruz. Tüm tarafları ve uluslararası toplumu, acil ve kalıcı bir ateşkes yoluyla çatışmayı derhal sona erdirmeye çağırıyoruz". dedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcülerinden Hinterseher ise İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1 Projesi'ni" onaylamasına dair, "E1 yerleşim projesini şiddetle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Hinterseher, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu'nun "E1"e bugün onay verdiğini anımsatarak, "Alman hükümetinin tutumu açıktır, bu izni kesin olarak reddediyoruz. Yerleşim inşaatı uluslararası hukuku ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ihlal ediyor." diye konuştu.

Bu projenin, müzakereye dayalı iki devletli çözümü ve İsrail'in Batı Şeria'daki işgalinin sona ermesini engellediğini vurgulayan Hinterseher, İsrail'i, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini durdurmaya çağırdı.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, bugün, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Filistin devleti fikrini ortadan kaldıracak." ifadeleriyle duyurduğu projenin ilerletilmesini onaylamıştı.

Gazze şehrini işgal planı

İsrail, 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından 17 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli saldırılar başlatmıştı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze kentini işgal hazırlıkları yapan İsrail ordusu, 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı.

Son olarak, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın bugün ordunun işgal planını onayladığı ve Gazze kentini işgal saldırılarına, "Gideon'un Savaş Arabaları II" adının verildiği duyuruldu.