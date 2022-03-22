Almanya'dan İran'a bisikletle giden karı koca Beypazarı'na ulaştı

Almanya'dan 8 ay önce bisikletle İran'a gitmek üzere yola çıkan Anja ve Christian Kieselmayer çiftçi, Beypazarı ilçesine ulaştı.

Almanya'nın Stuttgart kentinden yola çıkan diş hekimi çift, Beypazarı'nda gazetecilere yaptıkları açıklamada, 8 aydır yolda olduklarını, Türkiye'de çok güzel yerler gördüklerini, bugün de Beypazarı'nda olduklarını ifade ettiler.

Beypazarı'nda bir gün kaldıktan sonra Kapadokya'ya hareket edeceklerini belirten çift, "Almanya'dan İstanbul'a ardından buraya ulaştık. Buradan da İsfahan'a gidiyoruz. Yolumuz üzerinde olan köy ve şehirleri görmek, insanlarla tanışmak konuşmak çok güzel ve o güzel köyleri ve şehirleri de geziyoruz." dediler.