Almanya'dan Iğdır'a Gelen Kuş Bilimci, Tür Çeşitliliğine Katkı Sağlıyor

Almanya'dan gelerek Iğdır'daki kuş araştırma çalışmalarına katılan kuş bilimci, hayran kaldığı bölgenin tür çeşitliliğine halkalamayla katkı sağlıyor.

Kuzey Doğa Derneğince, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde 2006'da başlatılan kuş araştırma çalışmaları devam ediyor.

Aras Nehri üzerinde kurulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi, Türkiye'nin kuzeydoğu göç rotası üzerinde, kıtalar arası göçen türleri kayıt altına alıyor.

Çalışmaların tamamının gönüllülük üzerine yapıldığı merkezde, talepte bulunan ve yapılan araştırmanın ardından başvurusu kabul edilen gönüllüler gözlem, yakalama, halkalama ile uydu verici gibi çalışmaları sürdürüyor.

Yurt içi ve dışından her sezonda çok sayıda kuş bilimci ve doğaseveri ağırlayan merkez, bölgenin ve Türkiye'nin kuş bilimine katkı sağlıyor.

Sonbahar çalışmalarının sürdüğü istasyondaki gönüllüler arasında bu yıl Almanya'dan gelen Yohanna Klein de bulunuyor.

Kuş halkalama lisansı bulunan Klein, ağlara takılan kuşları halkalayıp verilerini kayıt altına alırken bir yandan da Aras Nehri'nin biyoçeşitliliğini inceliyor.

Tür çeşitliliği için ikinci kez Iğdır'a geldi

Kuş bilimci Klein, AA muhabirine, kuş halkacısı olduğunu, halkalamak ve kuşları görmek için birçok ülkeyi gezdiğini söyledi.

Bir arkadaşının önerisiyle burayı seçtiğini anlatan Klein, ilk olarak bu yıl ilkbaharda ikinci kez de şimdi Iğdır'da olduğunu kaydetti.

Aras Kuş Cenneti'nin farklı türlerde çok sayıda kuş türünü barındırdığına işaret eden Klein, "Sanırım gittiğiniz her yerde özel kuşlar vardır ama burada daha önce hiç görmediğim, benim için çok nadir olan birçok tür var. Tür çeşitliliği söz konusu olduğunda çok özel bir yer. Burası hakkında daha önce birçok araştırmacıyla görüştüm ve çok ilgililer." diye konuştu.

"Diğer halkalama yerlerinden farklı olduğunu düşünüyorum"

Klein, istasyonun birçok ülkeden ilgi gördüğünü vurguladı.

Avrupa'daki farklı ülkelerden kişilerin bölgenin ününü duyduğunu dile getiren Klein, şunları kaydetti:

"İspanya'dan, Norveç'ten, Danimarka'dan, Almanya'dan buraya ilgi duyan birçok insan tanıyorum. Bu yüzden çok özel bir yer olduğunu ve diğer halkalama yerlerinden farklı olduğunu düşünüyorum. Gönüllülerle çalışmanın çok güzel olduğunu ve gerçekten iyi bir topluluk olduğunu düşünüyorum."