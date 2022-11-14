Almanya'dan Güneydoğu Asya ülkeleri ve Çin'e mesaj

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin Güneydoğu Asya ülkeleriyle iş birliğini artırması gerektiğini söyledi. Scholz, Çin'e de "Tango iki kişiyle yapılır" mesajı verdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB) Güneydoğu Asya ülkeleriyle iş birliğini artıracağının sinyalini verdi.

Singapur'da iş dünyası liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Scholz, AB'nin Avustralya, Hindistan ve Endonezya ile yürüttüğü serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde bir an önce ilerleme sağlanmasını ümit ettiğini belirtti. Almanya Başbakanı, bu ülkelerin dışındaki olası yeni ortaklarla da serbest ticaret anlaşması imzalanmasına sıcak baktığını sözlerine ekledi.

Özellikle de Ukrayna savaşı nedeniyle bağları kuvvetlendirmenin önemine vurgu yapan Scholz, "İş birliğini derinleştirmek çok mühim. Çünkü hepimiz ayaklarımızın altındaki jeopolitik zeminin kaydığını hissediyoruz" dedi.

Ukrayna savaşının küresel barış düzenini tehdit ettiğini belirten Alman lider, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in emperyalist hedeflerinin cezasız kalmasına izin vermememiz, bu nedenle çok önemli" diye konuştu.

Çin'le ilişkiler

"Asya-Pasifik bölgesi, Çin'den çok daha fazlası" diyen Scholz, "Benim mesajım şu: Almanya, bölgenizle ekonomik bağlarını güçlendirmek istiyor" ifadesini kullandı.

Amacının Almanya'yı Çin'den tamamen koparmak olmadığını, ancak Pekin'deki son Komünist Parti Kongresi'nin Çin'in son yıllarda ne derece değiştiğini gözler önüne serdiğini belirten Scholz, "Siyasi ve ekonomik yaklaşımımızda bunu hesaba katmak zorundayız" dedi.

Çin'in elbette Almanya'nın önemli bir ekonomik ve ticaret ortağı olarak kalmaya devam edeceğini söyleyen Scholz, "Ancak tango her zaman iki kişiyle yapılır" diye ekledi.

Scholz, belli ham maddeler ve kritik teknolojiler konusunda tek taraflı bağımlılıkları azaltmanın Almanya'nın ulusal güvenlik stratejisi bakımından da önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Singapur'dan Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'ne geçecek olan Scholz, geçen hafta Çin'de temaslarda bulunmuştu.

Almanya, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alan ülkelerin bulunduğu Asya ile ticaretini çeşitlendirme girişimlerini hızlandırdı. Sadece bir devlete bel bağlamanın risklerini Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından özellikle enerji tedarikinde tecrübe eden Almanya, baş ticaret ortağı Çin'e olan ekonomik bağımlılığını azaltmak istiyor.