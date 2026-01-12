Almanya Başbakan Yardımcısı: Grönland'ın Geleceği, Danimarka ve Grönland'ı İlgilendirir

BERLİN, 12 Ocak (Xinhua) -- Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Grönland'ın geleceğinin yalnızca Danimarka ve Grönland'ın karar vereceği bir konu olduğunu söyledi.

Almanya'nın devlete ait yayın kuruluşu ARD'nin önde gelen haber programı Tagesschau'nun internet sitesinde yer alan habere göre Klingbeil, pazar günü ABD'de görüşmelerde bulunmak için yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada uluslararası hukuk ilkelerinin ABD de dahil olmak üzere herkes için geçerli olduğunu vurguladı.

2025 yılının ocak ayında göreve geldiğinden bu yana Grönland'ın kontrolünü ele geçirme isteğini sık sık dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, bu hedefe ulaşmada "askeri veya ekonomik olarak zor kullanmaktan" da kaçınmayacaklarını söylemişti.