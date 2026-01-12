Haberler

Almanya Başbakan Yardımcısı: Grönland'ın Geleceği, Danimarka ve Grönland'ı İlgilendirir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil, Grönland'ın geleceğinin sadece Danimarka ve Grönland'a ait bir konu olduğunu vurguladı ve uluslararası hukuk ilkelerinin herkes için geçerli olduğunu belirtti.

BERLİN, 12 Ocak (Xinhua) -- Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Grönland'ın geleceğinin yalnızca Danimarka ve Grönland'ın karar vereceği bir konu olduğunu söyledi.

Almanya'nın devlete ait yayın kuruluşu ARD'nin önde gelen haber programı Tagesschau'nun internet sitesinde yer alan habere göre Klingbeil, pazar günü ABD'de görüşmelerde bulunmak için yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada uluslararası hukuk ilkelerinin ABD de dahil olmak üzere herkes için geçerli olduğunu vurguladı.

2025 yılının ocak ayında göreve geldiğinden bu yana Grönland'ın kontrolünü ele geçirme isteğini sık sık dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, bu hedefe ulaşmada "askeri veya ekonomik olarak zor kullanmaktan" da kaçınmayacaklarını söylemişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle

Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Trump, kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' olarak ilan etti

Trump'ın yaptığına bakın! Kendisini o ülkenin devlet başkanı ilan etti