Almanya'dan Gazze'deki Yaralı Çocuklara Tıbbi ve Psikolojik Yardım Talebi

Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), federal hükümetin Gazze'deki yaralı ve travma geçirmiş çocukların ülkede tıbbi ve psikolojik yardım alabilmelerini sağlayacak bir yol bulmasını talep etti.

KRM Sözcüsü Ali Mete, yayımladığı yazılı açıklamada, "Travma geçirmiş çocuklara Almanya'da tıbbi yardım ve koruma sağlanmalıdır. Aksi bir durum bizim insanlık ve şefkat anlayışımızla bağdaşmaz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki çocukların tarifsiz acılar çektiğini hatırlatan Mete, çocukların birçoğunun saldırılarda ağır şekilde yaralandığını, ebeveynlerini, kardeşlerini, arkadaşlarını kaybettiğini ve enkazlar arasında tamamen yalnız kalmış durumda olduğunu vurguladı.

Mete, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar sadece fiziksel olarak yaralanmış değil, aynı zamanda büyük bir travma yaşamışlar. KRM olarak, aralarında Hannover, Düsseldorf, Bonn, Kiel, Leipzig, Freiburg ve Aachen'in de bulunduğu şehirlerle birlikte sivil kuruluşlara yaralı çocuk ve ailelerin bakımını üstlenmeye hazır olduklarını beyan etmelerinden ötürü yürekten teşekkür ediyoruz. Onların bu duruşları Almanya'da şefkat ve sorumluluk duygusunun canlı olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda da Federal Hükümet'in bu yardım kampanyasını desteklememe kararından derin üzüntü duyuyoruz."

Gazze'deki travma yaşayan çocuklara koruma, maddi ve tıbbi yardım sağlamanın insanlığın bir gereği olduğunun altını çizen Mete, "Almanya geçmişte birçok kez savaş ve kriz bölgelerinden çocukları kabul ederek onlara hayata tutunma imkanı sağlamıştır. İnsaniyet namına bu gelenek, özellikle de Gazze'deki çocukların durumu ortadayken, sona ermemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Mete, Suriye ve Ukrayna'dan ülkeye sığınan mülteciler konusunda yaptıkları gibi Gazze'deki ailelerin barınması ve ihtiyaçlarının karşılanması, yaralı çocuklara ve ailelerine güvenli ve huzurlu bir ortam sağlanması için psikolojik ve sosyal destek verilmesi konusunda Almanya'daki cami cemiyetlerinin bu yardımseverliği aktif olarak desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Alman Federal Hükümetine, KRM olarak kararını yeniden gözden geçirmesini tavsiye eden Mete, belediyeler, kiliseler, cami cemiyetleri ve yardım kuruluşlarıyla birlikte Gazze'den gelen yaralı ve travma geçirmiş çocukların Almanya'da tıbbi ve psikolojik yardım alabilmelerini sağlayacak bir yol bulunmasını talep ettiklerini belirtti.