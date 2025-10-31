Haberler

Almanya'dan Gazze'deki Yaralı Çocuklara Tıbbi ve Psikolojik Yardım Talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), Gazze'deki yaralı ve travma geçirmiş çocuklar için federal hükümetten tıbbi ve psikolojik yardım talep etti. KRM Sözcüsü Ali Mete, Almanya'nın geçmişte savaş bölgelerinden çocuk kabul ettiğini hatırlatarak, bu yardım için bir yol bulunmasını istedi.

Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), federal hükümetin Gazze'deki yaralı ve travma geçirmiş çocukların ülkede tıbbi ve psikolojik yardım alabilmelerini sağlayacak bir yol bulmasını talep etti.

KRM Sözcüsü Ali Mete, yayımladığı yazılı açıklamada, "Travma geçirmiş çocuklara Almanya'da tıbbi yardım ve koruma sağlanmalıdır. Aksi bir durum bizim insanlık ve şefkat anlayışımızla bağdaşmaz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki çocukların tarifsiz acılar çektiğini hatırlatan Mete, çocukların birçoğunun saldırılarda ağır şekilde yaralandığını, ebeveynlerini, kardeşlerini, arkadaşlarını kaybettiğini ve enkazlar arasında tamamen yalnız kalmış durumda olduğunu vurguladı.

Mete, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar sadece fiziksel olarak yaralanmış değil, aynı zamanda büyük bir travma yaşamışlar. KRM olarak, aralarında Hannover, Düsseldorf, Bonn, Kiel, Leipzig, Freiburg ve Aachen'in de bulunduğu şehirlerle birlikte sivil kuruluşlara yaralı çocuk ve ailelerin bakımını üstlenmeye hazır olduklarını beyan etmelerinden ötürü yürekten teşekkür ediyoruz. Onların bu duruşları Almanya'da şefkat ve sorumluluk duygusunun canlı olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda da Federal Hükümet'in bu yardım kampanyasını desteklememe kararından derin üzüntü duyuyoruz."

Gazze'deki travma yaşayan çocuklara koruma, maddi ve tıbbi yardım sağlamanın insanlığın bir gereği olduğunun altını çizen Mete, "Almanya geçmişte birçok kez savaş ve kriz bölgelerinden çocukları kabul ederek onlara hayata tutunma imkanı sağlamıştır. İnsaniyet namına bu gelenek, özellikle de Gazze'deki çocukların durumu ortadayken, sona ermemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Mete, Suriye ve Ukrayna'dan ülkeye sığınan mülteciler konusunda yaptıkları gibi Gazze'deki ailelerin barınması ve ihtiyaçlarının karşılanması, yaralı çocuklara ve ailelerine güvenli ve huzurlu bir ortam sağlanması için psikolojik ve sosyal destek verilmesi konusunda Almanya'daki cami cemiyetlerinin bu yardımseverliği aktif olarak desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Alman Federal Hükümetine, KRM olarak kararını yeniden gözden geçirmesini tavsiye eden Mete, belediyeler, kiliseler, cami cemiyetleri ve yardım kuruluşlarıyla birlikte Gazze'den gelen yaralı ve travma geçirmiş çocukların Almanya'da tıbbi ve psikolojik yardım alabilmelerini sağlayacak bir yol bulunmasını talep ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

Yaptığıyla İtalya'da tam sayfa manşet oldu
Ayasofya'yı yakmaya çalışan şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu! Savunması akıllara zarar

Ayasofya Camii'ni yakmaya çalışmıştı! İstenen ceza belli oldu
Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı

Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başında Türkiye'de de yok satan marka var

En çok çalınan araçlar belli oldu! İşte listenin başındaki marka
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.