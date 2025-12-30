Almanya, Çin'in Tayvan'ı kuşatan askeri tatbikatından endişeli

Almanya, Çin'in Tayvan çevresinde son dönemde gerçekleştirdiği askeri tatbikatlardan endişe duyduğunu açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çin'in Tayvan çevresinde son zamanlarda gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar bizi endişelendirmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu tatbikatların bölgedeki gerilimi artırdığı ve Tayvan Boğazı'ndaki istikrarı olumsuz etkilediği vurgulandı.

Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın, bölgesel ve uluslararası güvenlik ile refah açısından stratejik öneme sahip olduğuna işaret edilerek, mevcut durumun ancak barışçıl yollarla ve karşılıklı mutabakatla değiştirilebileceği vurgulandı.

Açıklamada, Almanya'nın tüm taraflara itidal ve diyalog çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.