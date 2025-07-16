Almanya'dan Bingöl'e Gelen Gergana Schirmer İhtida Töreniyle Müslüman Oldu

Almanya'dan Bingöl'e Gelen Gergana Schirmer İhtida Töreniyle Müslüman Oldu
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Almanya'da yaşayan Bulgar asıllı Gergana Schirmer, nişanlısının ailesini ziyareti sırasında Bingöl'de düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve ismini 'Hatice' olarak değiştirdi.

Almanya'da yaşayan Bulgar asıllı Gergana Schirmer, nişanlısının ailesini ziyarete geldiği Bingöl'de ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Gergana Schirmer, Almanya'da İslam'ı araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi.

Schirmer, bu kararının ardından nişanlısının Bingöl'deki ailesinin yanına geldi ve ardından Bingöl İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Bingöl İl Müftüsü Orhan İmamoğlu ve şahitler huzurunda gerçekleştirilen ihtida töreninde, Schirmer kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Gergana Schirmer, ismini de "Hatice" olarak değiştirdi.

İmamoğlu, İslam'ı seçerek yeni bir hayata adım attığı için Hatice'yi tebrik etti.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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