Almanya'dan ABD'ye Göçte Büyük Düşüş

Güncelleme:
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, 2025 yılının ilk 9 ayında Almanya'dan ABD'ye göç eden kişi sayısı yüzde 17,8 azaldı. Bu dönemde yaklaşık 17.100 kişi ABD'ye taşındı ve bu rakam, pandemiden sonra kaydedilen en düşük seviye olarak açıklandı.

BERLİN, 11 Kasım (Xinhua) -- Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2025 yılının ilk 9 ayında Almanya'dan ABD'ye göç eden kişi sayısının yüzde 17,8 azaldığını bildirdi.

Ofisten pazartesi günü yapılan açıklamada bunun, pandemi nedeniyle seyahat kısıtlamalarının uygulandığı 2021 yılından bu yana kaydedilen en düşük rakam olduğu belirtildi.

Destatis'in açıkladığı verilere göre ocak-eylül döneminde yaklaşık 17.100 kişi Almanya'dan ABD'ye taşındı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 20.800 olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde ABD'den Almanya'ya göçen kişilerin sayısı ise yüzde 3,4 artışla 19.300'ün üzerine çıktı.

Açıklamada, "Bu veriler, yılın ilk 9 aylık döneminde ABD'den Almanya'ya taşınanların sayısının, 2021'den bu yana ilk kez Almanya'dan ABD'ye taşınanların sayısını geçtiğine işaret ediyor" denildi.

Almanya'dan ABD'ye uçakla seyahat eden yolcu sayısının da ocak-eylül döneminde yüzde 1,3 azaldığı, söz konusu dönemde Avrupa dışındaki diğer noktalara giden yolcu sayısınsa yüzde 4,3 arttığı ifade edildi.

