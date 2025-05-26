Almanya'dan ABD-AB Ticari Anlaşmazlıklarına Çözüm Çağrısı

Almanya'dan ABD-AB Ticari Anlaşmazlıklarına Çözüm Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil, Avrupa Birliği ve ABD arasındaki ticari anlaşmazlıklara çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak işbirliğine dayalı bir yaklaşımın her iki taraf için faydalı olacağını belirtti. Klingbeil, piyasalardaki olası istikrarsızlıklar konusunda da uyarılarda bulundu.

BERLİN, 26 Mayıs (Xinhua) -- Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticari anlaşmazlıklara çözüm bulunması çağrısı yaparak bunun her iki tarafın da ortak çıkarına olduğunu söyledi.

Pazar günü Almanya'nın devlet televizyonu ARD'ye verdiği demeçte, müzakerelerin an itibarıyla kritik bir aşamada olduğunu belirten Klingbeil, "Provokasyonlara karşı tetikte olmalıyız" dedi. Klingbeil, hem AB hem de ABD için faydalı olacak, işbirliğine dayalı bir çözüm arayışının önemini vurguladı.

Klingbeil, ABD dolarıyla ilgili veriler de dahil olmak üzere ABD'den gelen ekonomik göstergelere dikkat çekti. Söz konusu veri ve göstergelerin, Washington'un da daha yakın işbirliğinden kazançlı çıkacağını ortaya koyduğunu belirten Klingbeil, "Onların da bizimle çalışmaya istekli olması gerek" ifadesini kullandı.

Piyasada olası bir istikrarsızlık konusunda da uyarıda bulunan Klingbeil, büyük huzursuzlukları engellemek için zamanında çözüm çağrısında bulundu ve zorluklara rağmen bir çözüme ulaşılabileceğine dair "ihtiyatlı iyimserliğini" dile getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 'Koltuk' mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız

Çok net "Koltuk" mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

Memurlara büyük müjde! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Erzincan tulum peyniri AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Anadolu lezzeti Avrupa'ya damga vurdu! Özel korumaya alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Sevcan hemşirenin öldürüldüğü olayın detayları! Her şey 25 saniyede olmuş

Sevcan'ın katledildiği olayda şok detaylar! Her şey 25 saniyede olmuş
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı

Dünyanın gözü önünde 25 yaş büyük eşinden tokat yedi
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.