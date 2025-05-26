Almanya'dan ABD-AB Ticari Anlaşmazlıklarına Çözüm Çağrısı

BERLİN, 26 Mayıs (Xinhua) -- Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticari anlaşmazlıklara çözüm bulunması çağrısı yaparak bunun her iki tarafın da ortak çıkarına olduğunu söyledi.

Pazar günü Almanya'nın devlet televizyonu ARD'ye verdiği demeçte, müzakerelerin an itibarıyla kritik bir aşamada olduğunu belirten Klingbeil, "Provokasyonlara karşı tetikte olmalıyız" dedi. Klingbeil, hem AB hem de ABD için faydalı olacak, işbirliğine dayalı bir çözüm arayışının önemini vurguladı.

Klingbeil, ABD dolarıyla ilgili veriler de dahil olmak üzere ABD'den gelen ekonomik göstergelere dikkat çekti. Söz konusu veri ve göstergelerin, Washington'un da daha yakın işbirliğinden kazançlı çıkacağını ortaya koyduğunu belirten Klingbeil, "Onların da bizimle çalışmaya istekli olması gerek" ifadesini kullandı.

Piyasada olası bir istikrarsızlık konusunda da uyarıda bulunan Klingbeil, büyük huzursuzlukları engellemek için zamanında çözüm çağrısında bulundu ve zorluklara rağmen bir çözüme ulaşılabileceğine dair "ihtiyatlı iyimserliğini" dile getirdi.