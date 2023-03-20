Almanya'daki Türk vatandaşlarından deprem bölgesindeki çocuklar için 'Sevgi Yolu' projesi

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için bağış kampanyası düzenledi.

Heilbronn Türk Okulu Aile Birliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğiyle depremzede çocuklar için "Sevgi Yolu Herzensweg" projesi gerçekleştirdi.

Yaklaşık üç hafta süren proje kapsamında 2-10 yaş aralığındaki çocukların deprem bölgelerindeki akranlarına gönderdiği oyuncaklar Adıyaman'a ulaştırıldı.

Almanya'dan gelen 4 Türk vatandaşı, oyuncakları ulaştırmak üzere deprem bölgesinde görev alıyor. Oyuncakların bulunduğu yardım tırının 25 Mart'a kadar Kahramanmaraş ve Hatay'ı ziyaret etmesi planlanıyor.

Bunun yanı sıra, toplanan bağışlar ile deprem bölgesinde YTB ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda anaokulu sınıfı kurulmaya başlandı.