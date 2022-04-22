Almanya'daki Türk hayırseverlerin Nijerya'da yaptırdığı cami ve su kuyusu dualarla açıldı

Nijerya'da, Almanya'nın Gelsenkirchen bölgesinde yaşayan Türk hayırseverlerin yaptırdığı cami ve su kuyusu dualarla hizmete girdi.

Nijerya'da faaliyet gösteren Türkiye merkezli Dar'ul Erkam Vakfı aracılığıyla Niger eyaletine bağlı Suleja bölgesinde törenle açılan camide ilk cuma namazı kılındı.

Dar'ul Erkam Yöneticisi Burak Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin ve yanındaki su kuyusunun bölge halkının talepleri üzerine Türk hayırseverler tarafından inşa edildiğini belirtti.

Türk, mübarek ramazan ayında bu camiyi bölge halkının istifadesine sunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek "Bu camide köy halkının emeği var ve bu camiyi beraber yapmış olduk. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ramazanınınız ve şimdiden bayramınız mübarek olsun." dedi.