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Almanya'daki Suriyeliler, Esed Rejiminin Düşüşünü Kutladı

Almanya'daki Suriyeliler, Esed Rejiminin Düşüşünü Kutladı
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Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından Berlin'de toplanan yaklaşık 3 bin Suriyeli, 'Suriye Devrimi ile Dayanışma' adı altında gösteri düzenleyerek Beşşar Esed'in düşüşünü sevinçle kutladı. Katılımcılar, özgürlüklerini ve Suriye'nin geleceğini kutlamak için bir araya geldi.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Almanya'da yaşayan Suriyeliler toplanarak kutlama yaptı.

Başkent Berlin'in yanı sıra ülkenin birçok kentinde yaşayan Suriyeliler, "Suriye Devrimi ile Dayanışma" adı verilen gösteriyle Beşşar Esed rejiminin düşüşünü kutlamak için bir araya geldi.

Berlin'in Kreuzberg ilçesindeki Oranienburger Meydanı'nda toplanan yaklaşık 3 bin Suriyeli, zaman zaman tekbir getirerek sevinç gösterisinde bulundu.

Gösteriye katılan Suriyeli Oudai Alhomsi, "Esed sonunda gitti. Bugün özgürlüğümüzün ilk günü. Geçen 54 yılın sona erdiğini ve bugün Suriye'mizin yeniden özgür olduğunu söylüyoruz." dedi.

Suriye için ve hangi dinden, hangi ırktan, hangi renkten olursa olsun birlikte yaşayan tüm insanlar için çok iyi bir gelecek umduğunu ifade eden Alhomsi, Esed'in "insanların kanını dökerek zaman geçiren acımasız biri" olduğunu belirtti.

Asıl meselenin Esed'in yıllarca hapishanelerde çürümeye terk ettiği siviller olduğunu söyleyen Alhomsi, "Onlar 40 yıldır, hatta 50 yıldır oradalar. Daha 17 yaşındayken, hatta çocukken tutuklanmışlar ve bugün saçları ağarmış insanlar var." diye konuştu.

Gösteriye katılan Elham Habbal da çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu benim duamdı. Bence tüm dünya özgürlüğüne kavuştu. Birçok insan bu anı bekliyordu. Bugünün, bu anın geleceğine hiç inanamıyordum." ifadelerini kullandı.

Gösteride birçok kişi Suriye devrimi bayrağı açtı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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