Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Almanya'nın Berlin, Hamburg ve Hannover bölgelerinde kullanılan oy pusulaları uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Almanya'nın Berlin, Hamburg ve Hannover bölgelerinde kullanılan oy pusulaları uçakla Türkiye'ye gönderildi.

27 Nisan-9 Mayıs'ta Berlin, Hannover ve Hamburg seçim bölgelerinde kullanılan oylar, kara yoluyla Berlin-Brandenburg Havalimanına getirildi.

Oyların bulunduğu torbalar söz konusu bölgelerdeki saklama ve ulaştırma komisyonu üyeleri tarafından Türkiye'den gelen oy torbaları nakil komisyonuna teslim edildikten sonra kargo konteynerlere konuldu.

???????Konteynerler daha sonra Türk Hava Yolları (THY) uçağının kargo bölümüne yüklendi.

Bu sırada, Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, Hannover Başkonsolosu Özge Kaya ve Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara da hazır bulundu.

Uçağa Berlin'den 43, Hannover'den 35 ve Hamburg'dan 31 olmak üzere 109 torba yerleştirildi.

Uçak, Berlin'in ardından, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, İsveç'in başkenti Stockholm ve İngiltere'nin başkenti Londra'ya uğrayacak ve bu ülkelerde kullanılan oy pusulalarını da alarak Ankara'ya gidecek.

Almanya'nın diğer bölgelerinde kullanılan oylar ise bugün Köln ve Münih'ten uçakla Türkiye'ye gönderilecek.