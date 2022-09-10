Almanya'daki Libya toplantısında çözüm için 'seçim sürecine destek' vurgulandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Libya konulu uluslararası toplantıda, Libya krizine tek çözüm yolu olarak seçim sürecine destek verilmesine vurgu yapıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Libya konulu uluslararası toplantıda, Libya krizine tek çözüm yolu olarak seçim sürecine destek verilmesine vurgu yapıldı.

İtalya'nın Libya Özel Temsilcisi Nicola Orlando, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Berlin'de 2 gün süren Libya toplantısına ilişkin kısa bilgi verdi.

Orlando, "Toplantıda, Libya'da uzun süredir devam eden krizin çözümü için tek yol olarak en kısa sürede seçimlere giden kapsamlı sürece destek vermek konusundaki ortak taahhüdümüzü yineledik. İstikrarsızlığı ve tek taraflı eylemleri reddettiğimizi vurguladık." ifadelerini kullandı.

İtalyan Temsilci ayrıca Libya'nın birliğine, istikrarına ve refahına giden yol haritasını desteklemek için Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği görevine getirilen Abdoulaye Bathiliy ile çalışmayı dört gözle beklediklerini aktardı.

Berlin'de 8-9 Eylül tarihlerinde Fransa, İngiltere, ABD, Türkiye, İtalya, Almanya ve Mısır'ın katılımıyla Libya toplantısı gerçekleştirildi.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkede istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.