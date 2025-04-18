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Almanya'daki Dolandırıcılık Çetesi Türkiye'de Çökertildi

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Almanya'da dolandırıcılık yolu ile elde edilen 2.85 milyon avronun bir kısmını Türkiye'deki hesaplara yatıran 10 kişi İstanbul, İzmir ve Sakarya'da yakalandı. Şüpheliler, suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılıktan gözaltına alındı.

Almanya'da dolandırıcılık yöntemiyle elde edilen paranın bir kısmı Türkiye'deki hesaplarına yatırılan 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya'da kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtan kişilerin Alman vatandaşlarından haksız menfaatle temin ettikleri 2 milyon 850 bin avronun bir kısmının Türkiye'de bulunan şüphelilere gönderildiği belirlendi.

Başsavcılık koordinesinde, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan teknik takip sonucu şüpheliler Y.A, E.P, D.B.T, M.Ç, D.A, C.G, B.K, S.G, Z.B ve A.E.A, İstanbul, İzmir ve Sakarya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, "suç örgütü kurmak ve yönetmek" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelilerden bir kısmının, kamuoyunda "Hells Angels" olarak bilinen grupla iltisaklı oldukları tespit edildi.

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Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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