Almanya'da yoksulluk 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Almanya'da yoksulluk oranının iki Almanya'nın birleştiği 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Yardım kuruluşu Paritaetische Wohlfahrtsverband'ın başkanı Ulrich Schneider'in açıkladığı "Yoksulluk raporu"nda, 2020'de yüzde 16,2 olan ülkedeki yoksulların oranının, 2021'de yüzde 16,6'ya yükseldiği bildirildi.

"Almanya için daha önce bu kadar yüksek yoksulluk oranı ölçülmedi." ifadesi kullanılan raporda, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip Almanya'da yoksulların sayısı 2020'ye göre yaklaşık 300 bin atarak 2021'de 13,8 milyona ulaştığı aktarıldı.

Raporda, yoksulluk oranın 2006'dan beri sürekli yükseldiği aktarılarak ülkedeki yoksulların oranın 2006-2021 yılları arasında yüzde 14'den yüzde 16,6'ya çıktığı belirtildi.

Çocuklar ve gençlerdeki yoksulluk oranında yüzde 20,8 ile rekor seviye ulaştığı bilgisi paylaşılan raporda, bu oranın yaşlılar arasında yüzde 17,4 tespit edildiği kaydedildi.

Kovid-19 salgınının yaşandığı son iki yılda özellikle serbest mesleklerde çalışanların yoksulluk sınırının altına düştüğüne işaret edilen raporda, serbest mesleklerde çalışanlar arasında 2019'da yüzde 9 olan yoksulluk oranının 2021'de yüzde 13,1'e yükseldiği belirtildi.

Raporda, sözleşmeli çalışanlarda aynı dönemde bu oranın yüzde 7,9'dan 8,4'e yükseldiği, bunun sebepleri arasında salgın döneminde kısa çalışma uygulamasının yürürlüğe konulması, zaten düşük ücretle çalışanların salgında aldıkları ücretlerin daha da düşmesi ve yarım gün çalışanların sayısının artması gösterildi.

Paritaetische Wohlfahrtsverband Başkanı Schneider, ülkedeki yoksulluk oranının artmasından sadece sözleşmeli veya serbest çalışanların sorumlu olmadığını belirterek, " Almanya'daki yoksulluk son zamanlarda salgın döneminde olduğu kadar hızlı yayılmamıştı. Bu artışın benzi yoktur. Salgın, Almanya'da zaten var olan yoksulluktaki artış eğilimini bir kez daha büyük ölçüde yükseltti." değerlendirmesinde bulundu.

Schneider, tek başına çocuklarını yetiştirenlerdeki yoksulluk oranının yüzde 40'ın, çok çocuklu ailelerde de yüzde 30'un üstünde olduğuna işaret etti.

Yoksulluk oranlarında eyaletler arasında farklılıklar görüldüğünü anlatan Schneider, Bavyera eyaletinin yüzde 12,6 ile en düşük orana, Bremen eyaletinin yüzde 28 ile en yüksek orana sahip olduğunu belirtti.

Schneider, ülkenin batı eyaletlerinde yoksulluk oranın yüzde 16,3, doğu eyaletlerinde de yüzde 17,9 olduğuna işaret ederek, "Salgın yıllarında yoksulluk hızla arttı. İki Almanya'nın birleşmesinden bu yana hiçbir zaman bu kadar fazla yoksulluk olmadı. Almanya hiç bu kadar bölünmemişti." dedi.

2021'in sonbaharından bu yana yaşam maliyetlerin artmasıyla yoksulluğun daha da derinleştiğini vurgulayan Schneider, devlet tarafından yapılan yardımların yoksulluktan korumadığını ifade etti.

???????