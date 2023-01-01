Almanya'da yeni yıl kutlamaları Güncel Haberler Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi yeni yılı karşıladı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi yeni yılı karşıladı. Berlin'deki kutlamalar, Brandenburg Kapısı önünde yapıldı. Kutlamalar sırasında resmi havai fişek gösterileri yerine ışık gösterisi düzenlendi. Ancak buna karşın Brandenburg Kapısı çevresinde çok sayıda havai fişek atıldı. Etkinliklerin yapılacağı alanların etrafındaki cadde ve sokaklar da trafiğe kapatıldı. Yılbaşı kutlamalarının yapıldığı alanda bin 100 polis görevlendirildiği öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ Brandenburg Kapısı Almanya Berlin Güncel Haberler

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