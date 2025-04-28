Almanya'da Yeni Koalisyon Hükümeti Bakanları Açıklandı

Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) kuracağı koalisyon hükümetinde Hristiyan Demokrat Birlik Parti'nin (CDU) yeni hükümetteki bakanları belli oldu.

CDU'dan yapılan açıklamaya göre gelecek dönem başbakan olması beklenen CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, partisinin yönetim kurulunda yeni hükümette görev alacak bakanları, devlet bakanlarını ve müsteşarların isimlerini açıkladı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığına, CDU/CSU Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Johann David Wadephul'un getirileceği, Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanının CDU'nun Türk kökenli milletvekili Serap Güler ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı'nın da CDU/CSU Meclis Grubu Avrupa Politikaları Sözcüsü Gunther Krichbaum olacağı ifade edildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığını Westenergie şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Katherina Reiche'nin, Ulaştırma Bakanlığını 2009 yılından beri milletvekili olan Patrick Schneider'in üstleneceği aktarılan açıklamada Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığına CDU Genel Başkanı Yardımcısı ve Schleswig Holstein Eyalet Meclisi Milletvekili Karin Prien'in getirileceği belirtildi.

CDU Milletvekili Nina Warken'in Sağlık Bakanı, Dijitalleşme ve Devlet Modernizasyonu Bakanı'nın da Ceconomy ve MediaMarktSaturn Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Karsten Wildberger'in olacağı ifade edilen açıklamada, bakanlık statüsünde olan Başbakanlık Dairesi Başkanlığı görevini Thorsten Frei'in, Kültür ve Medya'dan sorumlu Devlet Bakanı görevini de gazeteci ve yayıncı Wolfram Weimer'in üstleneceği kaydedildi.

Almanya'da kurulacak yeni hükümetin başbakanının 6 Mayıs'ta Federal Meclis'te seçilmesi öngörülüyor.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) yeni hükümette yer alacak isimlerini bugün, SPD'nin de gelecek günlerde açıklaması bekleniyor.

23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden sonra hükümet kurmak için müzakere yürüten CDU/CSU ile SPD, seçimden 45 gün sonra 9 Nisan'da koalisyon sözleşmesinde mutabakat sağlamıştı.

SPD, koalisyon protokolonü yaklaşık 358 bin üyesinin oylamasına sundu. Yarın sona erecek oylamanın sonucu ise 30 Nisan'da açıklanacak.

CDU'nun bugün düzenleyeceği "küçük kurultayda" delegeler koalisyon protokolünü oylayacak.

CSU ise protokolü 10 Nisan'da onaylamıştı.

Yeni kabinenin 6 Mayıs'ta yemin etmesi planlanıyor.