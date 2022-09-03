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Almanya'da yaşayan hayırsever gurbetçi 7 çocuğu sünnet ettirdi

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Almanya'da yaşayan hayırsever gurbetçi 7 çocuğu sünnet ettirdi

Almanya'da yaşayan hayırsever gurbetçi, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 7 çocuğu sünnet ettirdi.

Almanya'da yaşayan hayırsever gurbetçi, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 7 çocuğu sünnet ettirdi.

Gurbetçi Fatma Karagöz, Karaburç Mahallesi Muhtarlığı aracılığıyla mahallede oturan 7 ailenin çocuğu için sünnet töreni düzenledi.

Mahalle Muhtarı Mahmut Dağcı'nın evinde düzenlenen sünnet töreninde, en küçüğü 5 aylık en büyüğü 5 yaşında olan 7 çocuk sünnet oldu.

Çocuklara çeşitli hediyelerin de verildiği törende aileler ve davetliler eğlendi.

Muhtar Dağcı, hayırsever Karagöz'e gerçekleştirdiği organizasyon için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep Almanya Güncel Haberler

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