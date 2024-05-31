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Almanya'da yaşayan bir Türk ailesi ve arkadaşından etkilenen genç Müslüman oldu

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Almanya'da yaşayan 20 yaşındaki Florıan Eglseder, Kayseri'de düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu. İl Müftülüğü tarafından yapılan paylaşıma göre, Eglseder kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve 'Alper' adını aldı. İhtida merasimine çeşitli yetkililer ve Eglseder'in arkadaşları da katıldı.

Almanya'da yaşayan bir Türk aileden ve arkadaşından etkilenen 20 yaşındaki Florıan Eglseder, Kayseri'de düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

İl Müftülüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Müftü Vekili Cabir Çelik başkanlığında müftülükte gerçekleştirilen ihtida merasimi ile Almanya vatandaşı Eglseder, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve "Alper" adını aldı.

İl Müftülüğü personeli İshak Alas'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Müftü Vekili Çelik, İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgi verdi.

Eglseder'i tebrik eden Çelik "İhtida Belgesi" ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Almanca Kur'an-ı Kerim ve İslam dinine dair kitaplar hediye etti.

İhtida merasimine Din Hizmetleri Şube Müdürü Naci Doğan, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Mustafa Özer, Eglseder ve arkadaşları katıldı.

Eglseder'in Almanya'da yaşadığı ve buradaki bir Türk aile ve arkadaşından etkilendiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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