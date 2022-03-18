Almanya'da yasaklanan Russia Today'in iptal başvurusu reddedildi - Haberler

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Almanya'da yasaklanan Russia Today'in iptal başvurusu reddedildi

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
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Almanya'da yasaklanan Russia Today'in iptal başvurusu reddedildi

Almanya'da, yasaklanan Russia Today Almanca'nın (RT DE) yasağın iptal edilmesi için yaptığı başvuru reddedildi.

Almanya'da, yasaklanan Russia Today Almanca'nın (RT DE) yasağın iptal edilmesi için yaptığı başvuru reddedildi.

Berlin İdare Mahkemesi, RT'nin Almanca yayın yapan kanalına getirilen yasağın ivedi olarak kaldırılması yönündeki müracaatını reddetti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, yasağın kaldırılması için yapılan başvurunun reddedildiği ancak asıl dava hakkında henüz bir karar verilmediği ifade edildi.

Almanya'da medya konularında Lisanslama ve Denetleme Komisyonu (ZAK), 2 Şubat'ta RT DE'nin ülkede gerekli yayın lisansı bulunmadığı gerekçesiyle yayınlarını yasaklamıştı.

RT Almanca ise tüm iddialara rağmen geçerli yayın lisansı bulunduğunu ve Avrupa yasalarına uygun bir şekilde yayın yapıldığını savunmuştu.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Russia Today, Almanya, Berlin, Güncel, Haberler

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