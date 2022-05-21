Almanya'da ve Trakya'da gördüğü kanolayı memleketinde ekti - Haberler

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çiftçilik yapan 71 yaşındaki Hakkı Paksoy, bir gezi için gittiği Almanya'da gördüğü kanolayı, kendisine ve bölgedeki çiftçilere alternatif ürün olması amacıyla 132 dönüm araziye ekti.

Paksoy, ilk kez Almanya'da gördüğü kanola bitkisini arkadaşlarını ziyarete gittiği Trakya bölgesinde de görünce harekete geçti. Kanola tohumunu Trakya'dan temin eden Paksoy, yıllarca farklı ürünler yetiştirip çiftçilik yaptığı ata topraklarında bu ürünü denedi. Sarı çiçekleriyle bölgede dikkati çeken bitkiyi yöreye tanıtmak isteyen Paksoy, yeterli verim alması halinde diğer çiftçilere de bunu ekmeleri için öneride bulunacak.

"Kanola buraya uyum sağladı"

Paksoy, AA muhabirine, tarım alanında sürekli araştırma içerisinde olduğunu anlattı.

Kanolanın bir yağ bitkisi olduğunu aktaran Paksoy, "Geçen sene bunun tonu harman zamanı yaklaşık 6 bin liraydı, daha sonra 9 bin liraya kadar çıktı. Bu yıl fiyatın ne kadar olacağını henüz kimse bilmiyor. İnşallah bugünlerde taban fiyatı oluşur. O kadar masraflı bir bitki de değil. Güzden yeşertip ilacını atınca iş tamam. Havza bazlı ekime müsaade olursa biz de teşvikten yararlanırız. Olumlu neticeleri bekliyoruz. İlk kez ektiğimiz için dekara 300 kilogram verirse razıyım. Kanola buraya uyum sağladı." diye konuştu.

Kanolanın bölgede alternatif ürün olduğunu aktaran Paksoy, şunları söyledi:

"Ağustos sonu, eylülde ekimi başlar. Daha sonra sulanıp yeşertilmesi lazım. Ardından içindeki yabancı otlar için ilaç atmak gerekiyor. Baharda sulama yapılırsa daha iyi olur. Kanola yağı, ayçiçeği yağından daha kaliteli. İcabında biyodizel de olabiliyor. Çiftçilerimize de önerilerimizi söyleriz, onlar da bu ekimi yapabilir."

"Pazar sıkıntısı yok"

Pazar sıkıntısı yaşamayacaklarına dikkati çeken Paksoy, "Yağ fabrikaları bunu istiyor. Müşterisi zaten hazır. Geçen sene 9 bin liraya kadar gitti ama bu yıl daha fazla olacak. Pazar sıkıntısı yok. 132 dönümlük araziye ektiğim kanolanın Kayseri'de alternatif ürün olacağını öngörüyorum. Bu arazimizin de havza bazlı ürünler kategorisine geçmesini istiyorum, bu da çok önemli." dedi.

"Biz teşvik edeceğiz"

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise ilçenin tarım ve hayvancılık alanında ileri noktada olduğunu dile getirdi. Çiftçilerin kendilerini güncellediğini, bunu önemsediklerini vurgulayan Altun, şöyle konuştu:

"Teknolojiye ayak uyduran çiftçimiz ekim alanlarını ve çeşitliliğini de artırıyor. Kanola, çiftçilerimiz için yeni bir gelir kaynağı yeni bir gelir kapısı olabilir. Bugün Trakya bölgesinde olan bir ürünü İç Anadolu'nun ortasında Bünyan'da yetiştirebilmek güzel bir şey. Nadasa bırakılabilen araziye ekilebiliyormuş ki biliyorsunuz İç Anadolu'da iki yılda bir verim alınıyor sulanmayan topraklarda, bunun için aspir gibi kanola da alternatif bir üründür. Biz teşvik edeceğiz. Bunu il ve ilçe tarım müdürlükleriyle büyükşehir belediyesiyle görüşüp önereceğiz."