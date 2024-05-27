Üye Girişi
Haberler

Almanya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli Ürgüp'te yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da uyuşturucu ticareti suçundan Interpol tarafından aranan şüpheli, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gözaltına alındı. Zanlının Türk vatandaşlığından çıkarıldığı belirtildi.

Almanya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından "kırmızı bülten"le aranan şüpheli, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Almanya'da uyuşturucu ticareti suçundan Interpol tarafından "kırmızı bülten"le aranan Alman vatandaşı A.B'nin ilçede olduğunu belirledi.

Fatih Mahallesi'ndeki bir adreste olduğu tespit edilen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

İlgili birimlerle sınır dışı işlemlerine başlanılan şüphelinin, 1999 yılında Türk vatandaşlığından çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Nevşehir Almanya Ürgüp Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı

 Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

 Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu

Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title