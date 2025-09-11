Almanya'da Uyarı Günü kapsamında acil durum uyarı sistemleri test edildi

Haberler

Güncelleme:
Almanya, her yıl düzenlenen 'Uyarı Günü' çerçevesinde ülke genelinde acil durum uyarı sistemlerini test etti. Cep telefonlarına gönderilen mesajlarla halk bilgilendirildi.

Almanya'da acil durumlarda halkı uyarmak amacıyla kullanılan uyarı sistemleri, "Uyarı Günü" kapsamında test edildi.

Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK) tarafından ülke genelinde beşincisi gerçekleştirilen "Uyarı Günü" çerçevesinde yerel saatle 11.00'de cep telefonlarına test amacıyla uyarı mesajları gönderildi.

Mesajlarda "Acil durum alarmı. Deneme uyarısı, ülke genelinde Uyarı Günü 2025- Almanya için deneme uyarısı. Hiçbir tehlike yok." ifadeleri yer aldı.

Radyo ve televizyonlardan anonslar yapıldı, bazı şehirlerde sirenler çalındı.

Her yıl eylül ayının ikinci perşembe günü düzenlenen "Uyarı Günü" ile acil durumlarda halkı uyarmak için kullanılan uyarı sistemlerinin test edilmesinin yanı sıra acil durumlara ilişkin duyarlılığın artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
