Almanya'da üniversitede düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı - Haberler

Almanya'da üniversitede düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde Hamm-Lippstadt Üniversitesinde bıçaklı saldırıda ilk belirlemeye göre 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde Hamm-Lippstadt Üniversitesinde bıçaklı saldırıda ilk belirlemeye göre 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Hamm polisince yapılan açıklamada, zanlının yakalandığı, çevre sakinlerinin olay yerinden uzak durmalarının istendiği belirtildi. Yerel saatle 15.30 sularında gerçekleştirilen saldırının nedeni ve 3'ü kadın, 1'i erkek 4 yaralının sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. AA / Mesut Zeyrek - Güncel Ren Vestfalya Almanya Hamm Güncel Haberler

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