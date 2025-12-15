ABD Temsilcisi Witkoff: "Berlin'deki Rusya-Ukrayna Savaşı Görüşmelerinde Büyük İlerleme Kaydedildi"

(ANKARA) - Almanya'da Ukrayna- Rusya Savaşı konulu zirve yapılıyor. ABD özel temsilcisi Steve Witkoff, Berlin'de üst düzey Amerikalı ve Ukraynalı yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, Rusya ile savaşı sona erdirmeye yönelik çabalarda "büyük ilerleme kaydedildiğini" açıkladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna ve Rusya arasındaki barış için bir zirve gerçekleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de katıldığı heyetler arası görüşmelerin ardından Steve Witkoff, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Temsilciler kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi... Büyük ilerleme kaydedildi ve yarın sabah tekrar bir araya gelecekler" ifadelerini kullandı.

Washington'ın Kiev'e ABD arabuluculuğundaki barış anlaşmasını hızla kabul etmesi yönündeki baskısı sürerken, Avrupalı liderlerin bugün toplantıya katılarak Ukrayna'ya desteklerini açıklamaları bekleniyor.

Volodimir Zelenski, görüşmelere dair yaptığı açıklamada, "ABD ve diğer Batılı ülkelerin Kiev'e NATO üyelerine sunulanlara benzer güvenlik garantileri vermesi halinde, ülkesinin NATO üyeliği başvurusundan vazgeçmeye hazır olduğunu" belirtti.

Zelenski, "Kilit nokta, ortaklarımızla üzerinde anlaştığımız tüm adımların garantili güvenliği sağlamak için pratikte işe yaramasıdır. Sadece güvenilir garantiler barışı getirebilir" dedi. Ukrayna lideri, "bu güvencelerin yasal olarak bağlayıcı olması ve ABD Kongresi tarafından desteklenmesi gerektiğini" vurgulayarak, "ABD ile NATO'nun 5. maddesine benzer şekilde işleyecek ikili güvenlik paktlarının gelecekteki Rus saldırganlığını önleyebileceğini" savundu.

Toprak anlaşmazlığı masada

Görüşmelerdeki en büyük engellerden birinin, büyük bir kısmı Rus güçleri tarafından işgal edilen Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinin kontrolü olduğu aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, barışın temel şartlarından biri olarak Ukrayna'nın hala kontrolü altında tuttuğu Donetsk bölgelerinden askerlerini çekmesini istemişti. Zelenski ise Washington'ın Donetsk'te askerden arındırılmış bir serbest ekonomik bölge oluşturulması fikrini, bunun Ukrayna'nın tek taraflı çekilmesini gerektirmesi nedeniyle "adil olmadığı" gerekçesiyle reddetmişti.

Liderlerden Ukrayna açıklamaları

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görüşmeler devam ederken gündeme dair açıklamalarda bulundu. Merz, yaptığı açıklamada, "Avrupa ve Almanya için 'Pax Americana' döneminin büyük ölçüde sona erdiğini" belirterek, Putin'in amacının "Avrupa sınırlarında köklü bir değişiklik yapmak olduğu" uyarısında bulundu. Merz, "Ukrayna düşerse, Putin durmayacak" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa'nın Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini" yineleyerek, "sağlam ve kalıcı bir barış inşa etme" taahhüdünde bulundu.

Berlin'de kritik zirve

Berlin'de bugün düzenlenen zirveye çok sayıda Avrupa ülkesi Devlet Başkanı ile AB ve NATO liderlerinin katılması bekleniyor. Görüşmelerde, ABD tarafından arabuluculuğu yapılan 20 maddelik barış planının son versiyonu ele alınacak.

Zelenski, "Berlin'deki zirve önemli: Hem Amerikalılarla hem de Avrupalılarla görüşüyoruz... Bu tarafların hepsinin bir araya gelmesini sağlamak için çok çaba sarf ettik" açıklamasında bulundu. Görüşmeler, neredeyse dört yıldır süren savaşı sona erdirmek için tüm tarafların taleplerini dengeleme arayışıyla devam edecek.