Almanya'da üç büyük spor kulübünün taraftar dernekleri Cumhuriyet Balosu düzenledi

Almanya'nın Köln kentinde, Türkiye'deki üç büyük spor kulübünün taraftar derneklerince ortak Cumhuriyet Balosu gerçekleştirildi.

Beşiktaş Almanya Derneği, Köln Fenerbahçe Derneği ve Köln Galatasaray Derneğinin birlikte düzenlediği etkinlikte, taraftarlar ellerinde Türk bayrağı ile marşlar söyledi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, burada yaptığı konuşmada, 1961'den itibaren Almanya'ya gelen Türklerin çalışma azimleriyle büyük işler başardığını söyledi.

Kaya, "Almanya'daki Türk toplumunun temelini atan büyüklerimiz adeta tırnaklarıyla kazandıkları imkanlarla gelecek nesillere yatırım yapmayı başardı, onların daha iyi yetişmesine olanak sağladı. Bugün Türkler siyasetten ekonomiye, akademiden bilime, sanattan spora her alanda Almanya'ya zenginlik ve güç katmış, iz bırakmış durumda. Almanya'daki Türk toplumunun önümüzdeki yıllar ve on yıllarda kanatlanarak ilerlememesi için bir neden görmüyorum." dedi.

Dernek başkanları, Başkonsolos Kaya'ya üzerinde Türk bayrağı olan kırmızı beyaz forma hediye etti.

Baloda ayrıca konserler verildi, dans grupları gösteriler sundu.