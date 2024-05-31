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Almanya'da Türklerin vatandaşlık durumuyla ilgili yeni düzenleme

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Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliği ile ülkedeki Türklerin Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabileceğini bildirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliği ile ülkedeki Türklerin Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabileceğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında, " Almanya'daki Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği söz konusu yasal düzenleme, Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme" ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

" Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek Kanun değişikliğiyle, Almanya Türk Toplumu üyeleri artık Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler. Almanya'daki tüm Başkonsolosluklarımız anılan tarihten itibaren başvuruları almaya hazır olacaklar. Almanya'daki Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği söz konusu yasal düzenleme, Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme."

Kaynak: ANKA / Güncel

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