Almanya'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy kullanıldı

AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin ilk gün sandıklara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin ilk gün sandıklara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için kurulan seçim alanını ziyaret eden Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 166 temsilcilikte oylarını kullanmaya başladıklarını belirtti.

Almanya'daki 13 temsilciliğin yanı sıra bu hafta sonu ilave olarak 3 noktada daha sandık kurulacağını aktaran Toprak, herkesin 09.00-21.00 saatlerinde oylarını kullanabileceğini dile getirdi.

Toprak, "Vatandaşlarımızın bu seçimde sandıklara çok yoğun ilgisi var. Katılım oranının bu seçimde artacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin geleceğine, inşasına, demokrasisine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da katkı sunuyor. Oyunu kullanan bütün vatandaşlarımıza ve dost ülkelere bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Hangi partiye oy verirse versin tüm vatandaşlarımızın sandığa gitmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Hafta sonu sandıklarda yoğunluk bekleniyor

Köln Başkonsolosu Turhan Kaya da oy kullanma işlemlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde devam ettiğini belirterek, vatandaşların oy kullanırken yaşanacak kalabalık ve gecikmelerden etkilenmemeleri için imkanı olanların hafta sonu yerine hafta içi gelmelerini istedi.

Milletvekili adayları da oylarını kullandı

Tekrar aynı seçim bölgesinden aday olan AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Oğuz Üçüncü, Köln Başkonsolosluğunda oylarını kullandı.

Sırakaya, oy kullanma işlemi sonrası yaptığı açıklamada, yurt dışındaki vatandaşların bu seçimlere daha öncekilere oranla daha fazla katılım göstereceğine inandıklarını söyledi.

Almanya'da toplam 16 noktada oy kullanılacağını hatırlatan Sırakaya, "Ben vatandaşlarımızın bu noktada, aidiyet bilincini de göz önüne alarak muhakkak kendilerine verilen bu hakkın sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve ayaklarına gelen sandıklara muhakkak giderek büyüyen Türkiye yolunda katkı sunacaklarını düşünüyorum." ifadesini kullandı.