Almanya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de resepsiyon düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı ve Almanya milli marşının okunmasıyla başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı ve Almanya milli marşının okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının paylaşıldığı törende konuşan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, "Cumhuriyet Bayramımız, yalnızca tarihi bir dönüm noktası değil, aynı zamanda çağdaş, demokratik ve güçlü bir Türkiye idealine yön veren sarsılmaz bir iradenin sembolüdür." dedi.

Büyükelçi Turan, Türkiye ve Almanya'nın hem bölgesel hem de küresel düzeyde barış, istikrar ve refah için omuz omuza çalışan iki stratejik ortak olduğunu belirtti.

Almanya ile ikili ilişkilere büyük önem verdiklerini vurgulayan Turan, "Geçmişten bugüne, Almanya'yı Türkiye'nin dostu ve önemli bir ortağı olarak görüyor, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ikili ilişkilerimizi karşılıklı saygı, anlayış ve güven temelinde daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğini ilgilendiren konularda Almanya ile birlikte ve yakın çalışmaya önem verdiğini kaydeden Turan, "İmkan ve kabiliyetlerimizin güçlü olduğu savunma sanayi alanında kısıtlamaların değil ortak projelerin ortak gündemimizde olmasını, Almanya'nın bu yöndeki yaklaşımını da memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Turan, enerji güvenliği, yeşil dönüşüm ve dijital ekonomi alanlarında da Almanya ile yürütülen ortak projelerin, yalnızca ikili ilişkilere değil, Avrupa'nın geleceğine de değer kattığına inandığını kaydetti.

Almanya'da yaşayan üç milyonu aşkın Türk'ün iki ülke arasında güçlü bir kültürel, ekonomik ve insani köprü kurduğuna işaret eden Turan, "Onların başarıları Türkiye için gurur, Almanya içinse büyük bir zenginlik kaynağıdır. 64 yıl önce Sirkeci Garı'ndan umutla yola çıkan ilk kuşak insanlarımızın temellerini attığı bu köprü, bugün dördüncü kuşakla birlikte çok daha derin, kalıcı ve anlamlı hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Resepsiyona Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Florian Hahn, Büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
