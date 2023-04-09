Almanya'da Türk düğününde 54 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
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Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Türk düğününde 54 kişinin karbonmonoksitten zehirlendiği bildirildi.
Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Türk düğününde 54 kişinin karbonmonoksitten zehirlendiği bildirildi.
Düsseldorf İtfaiyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 200 davetlinin katıldığı düğünde salondaki ısıtıcı ile jeneratörden sızan karbonmonoksit nedeniyle 54 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Hastaneye kaldırılan kişilerin kısa süreli tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.
Olaya 75 kişilik itfaiye ve sağlık ekibinin müdahale ettiği, salonun temiz havayla arındırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Güncel