Almanya'da Tren Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Baden-Wuerttemberg eyaletinde bir yerel yolcu treninin raydan çıkması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerinde kurtarma çalışmaları devam etmekte.

BERLİN, 28 Temmuz (Xinhua) -- Almanya'nın güneyindeki Baden-Wuerttemberg eyaletinde bir yerel yolcu treninin raydan çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de ağır yaralandı.

Riedlingen kasabası yakınlarında pazar akşamı meydana gelen kazada trenin iki vagonu raydan çıktı. Yerel polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre olay yerinde bir polis komuta merkezi kurularak çok sayıda kurtarma personeli görevlendirildi.

Kazanın meydana geldiği demiryolu hattı ve yakınındaki yol kapatılırken, kazanın nedenine ilişkin araştırmanın devam ettiği belirtildi.

Alman Basın Ajansı'nın haberine göre geçtiğimiz günlerde bölgede bir fırtına yaşanmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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