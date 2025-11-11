Almanya'da Terör Suçlamasıyla Bir Kişi Gözaltına Alındı

Almanya'da devleti tehdit eden "ağır şiddet eylemi düzenlemeyi teşvik ettiği" suçlamasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, hakkında 8 Ekim'de tutuklama emri çıkarılan Almanya ve Polonya vatandaşı Martin S'nin dün Dortmund kentinde gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelinin "teröre finansman sağlamak, devleti tehdit eden ağır şiddet eylemi düzenlemeyi teşvik etmek ve kişisel verileri yaymakla" suçlandığı belirtildi.

Martin S'nin hazirandan bu yana "karanlık internet" olarak da adlandırılan "darknet"te işlettiği anonim platformda, siyasetçilere, kamu görevlilerine ve kamuoyunda tanınmış kişilere yönelik saldırılar yapılmasına ilişkin çağrıda bulunduğu aktarıldı.

Platformda isim listelerinin ve patlayıcı yapımı gibi bilgilerin yanı sıra hassas kişisel verileri içeren bilgilerin de bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Martin S'nin ayrıca hedef aldığı kişilerin öldürülmesi için "ödül" olarak verilecek, bağış adı altında kripto para biriminde para topladığı ifade edildi.

Martin S'nin, bugün tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Öte yandan Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin soruya yanıtında, aşırı sağcı bir platform üzerinden para toplamaya ve bu parayı kamuoyunda tanınmış kişilere yönelik saldırıları finanse etmek için kullanmaya çalışan bir kişi hakkında haziran ayından beri soruşturma yürütüldüğünü dile getirdi.