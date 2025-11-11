Haberler

Almanya'da Terör Suçlamasıyla Bir Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Almanya'da, devleti tehdit eden ağır şiddet eylemleri düzenlemeyi teşvik ettiği gerekçesiyle Martin S. isimli kişi gözaltına alındı. Şüpheli, anonim platformda bir dizi saldırı için çağrıda bulunmakla suçlanıyor.

Almanya'da devleti tehdit eden "ağır şiddet eylemi düzenlemeyi teşvik ettiği" suçlamasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, hakkında 8 Ekim'de tutuklama emri çıkarılan Almanya ve Polonya vatandaşı Martin S'nin dün Dortmund kentinde gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelinin "teröre finansman sağlamak, devleti tehdit eden ağır şiddet eylemi düzenlemeyi teşvik etmek ve kişisel verileri yaymakla" suçlandığı belirtildi.

Martin S'nin hazirandan bu yana "karanlık internet" olarak da adlandırılan "darknet"te işlettiği anonim platformda, siyasetçilere, kamu görevlilerine ve kamuoyunda tanınmış kişilere yönelik saldırılar yapılmasına ilişkin çağrıda bulunduğu aktarıldı.

Platformda isim listelerinin ve patlayıcı yapımı gibi bilgilerin yanı sıra hassas kişisel verileri içeren bilgilerin de bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Martin S'nin ayrıca hedef aldığı kişilerin öldürülmesi için "ödül" olarak verilecek, bağış adı altında kripto para biriminde para topladığı ifade edildi.

Martin S'nin, bugün tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Öte yandan Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin soruya yanıtında, aşırı sağcı bir platform üzerinden para toplamaya ve bu parayı kamuoyunda tanınmış kişilere yönelik saldırıları finanse etmek için kullanmaya çalışan bir kişi hakkında haziran ayından beri soruşturma yürütüldüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı

Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

BDDK'dan kredi kartlarına yeni kısıtlama

Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti

Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

