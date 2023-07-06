Almanya'da terör örgütü kurma suçlamasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, ülke içinde bir terör örgütü kurmak ve bu örgüte üye olmak ile DEAŞ terör örgütünü desteklemekle suçlanıyor. Ukrayna'daki savaş başladıktan sonra Almanya'ya gelen zanlıların, DEAŞ adına saldırıları düzenlemek hedefiyle bir örgüt kurduğu belirtildi. Zanlılar, tutuklama talebiyle bugün ve yarın hakim karşısına çıkarılacak.

Almanya'da terör örgütü kurma suçlamasıyla 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin farklı bölgelerinde Tacikistan vatandaşları Mukhammadshujo A, Nuriddin K, Shamshud N, Said S. ve Raboni Z, Kırgızistan vatandaşı Abrorjon K. ve Türkmenistan vatandaşı Ata A. gözaltına alındı.

Zanlılar, "ülke içinde bir terör örgütü kurmak ve bu örgüte üye olmak" ile DEAŞ terör örgütünü desteklemekle suçlanıyor.

2022'de Ukrayna'daki savaş başladıktan sonra Almanya'ya gelen zanlıların, kamuoyunda yankı uyandıracak DEAŞ adına saldırıları düzenlemek hedefiyle Haziran 2022'de bir örgüt kurduğu belirtildi.

Zanlıların planlarını gerçekleştirmek için Almanya'da saldırı yapacakları olası yerleri araştırdığı ve silah temin etmeye çalıştığı ancak gözaltı işlemine kadar somut bir saldırı planının bulunmadığı kaydedildi.

Abrorjon K. dışındaki diğer zanlıların, Nisan 2022'den beri DEAŞ için topladıkları parayı birçok kez örgüte aktardığı ifade edildi.

???????Zanlılar, tutuklama talebiyle bugün ve yarın hakim karşısına çıkarılacak.

Öte yandan zanlılara yönelik operasyonun, Hollanda makamlarıyla işbirliği içinde gerçekleştiği ve Hollanda'da da 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.