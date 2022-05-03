Almanya'da Suriyeli 2 çocuğun ırkçı hakarete uğrayıp ölümle tehdit edildiği ileri sürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da Suriyeli 2 çocuğun ırkçı hakarete uğrayıp ölümle tehdit edildiği ileri sürüldü

AA - Mesut Zeyrek - Güncel
 - Güncelleme:
Almanya'da Suriyeli 2 çocuğun ırkçı hakarete uğrayıp ölümle tehdit edildiği ileri sürüldü

Almanya'nın Kassel kentinde bir kişinin, 3 ve 13 yaşlarındaki Suriye uyruklu iki çocuğa ırkçı hakarette bulunup, çocukları ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.

Almanya'nın Kassel kentinde bir kişinin, 3 ve 13 yaşlarındaki Suriye uyruklu iki çocuğa ırkçı hakarette bulunup, çocukları ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.

Kassel polisi tarafından bugün yapılan açıklamada, 27 Nisan günü meydana gelen olayda, 13 yaşındaki çocukla yürüyen 3 yaşındaki çocuğun yüksek sesle ağlaması üzerine bir kişinin rahatsız olduğu, çocuklara yönelik ırkçı hakarette bulunup, ölüm tehdidinde bulunduğu iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu kişinin elinde tahta sopa bulunduğu, iki çocuğa görünüşlerinden dolayı defalarca ırkçı ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı kaydedildi.

Polis, olay esnasında çevrede bulunan iki kadın ile bir erkeğin tanık olarak arandığını, olaya tanık olanların, 0561 9100 numaralı telefonu arayarak Kuzey Hessen'deki polis merkezine başvurmalarını istedi.

AA / Mesut Zeyrek - Güncel

Almanya, Suriye, Polis, Nisan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title