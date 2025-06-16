Almanya'da Suriye Rejimi Doktoruna Ömür Boyu Hapis Cezası

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Almanya'da, Suriye'deki hastanelerde işkence yapmak ve insanları öldürmekle suçlanan Alaa M, insanlığa karşı suç işlemekten ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı. Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi, sanığın 2011-2012 yıllarında işlediği suçlarla ilgili kararını açıkladı.

Almanya'da Beşşar Esed rejimi döneminde Suriye'deki hastanelerde işkence yapmak ve insanları öldürmekle suçlanan doktor Alaa M'nin insanlığa karşı suç işlemekten ömür boyu hapis cezasına çaptırıldığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesinin, yaklaşık 3,5 yıldan bu yana devam eden davada Alaa M. hakkındaki kararını açıkladığı belirtildi.

Mahkemenin, 40 yaşındaki Alaa M'ye insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezası verdiği, sanığın 2011 ve 2012 yıllarında görev yaptığı hastanelerde 2 kişiyi öldürdüğü, 8 kişiyi ağır yaraladığı bildirildi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Christoph Koller, Alaa M'nin Humus kentindeki askeri hastanede "ortadan kaldırma grubunun" parçası olduğunu ifade ederek, sanığın kendisinden daha aşağı gördüğü insanlara fiziksel acı çektirmekten hoşlandığını söyledi.

Tanıkların cesareti olmadan olayların aydınlatılamayacağını belirten Koller, Esed rejiminin, devrilmesine kadar davayı etkilemeye çalıştığını, tehditlere rağmen mağdurların olayları anlattıklarını kaydetti.

Alaa M ise suçsuz olduğunu savunarak, komplo kurbanı olduğunu ileri sürdü.

2015 yılının ortalarında Almanya'ya gelen Alaa M, çeşitli hastanelerde ortopedi doktoru olarak çalışmış, 2020'de gözaltına alınmıştı.

Alaa M'nin yargılanmasına Ocak 2022'de başlanmıştı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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