Almanya'da Süpermarket Çatısı Çöktü: 4 Yaralı
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Lauchringen kentindeki bir süpermarketin çatısı çöktü. Olayda 2'si ağır 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Freiburg polisinden yapılan açıklamada, Lauchringen'deki Haupt Caddesi'nde bulunan bir süpermarketin çatısının çöktüğü ifade edildi.
Çökme sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel