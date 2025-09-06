Haberler

Almanya'da Süpermarket Çatısı Çöktü: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Lauchringen kentindeki bir süpermarketin çatısı çöktü. Olayda 2'si ağır 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Lauchringen kentinde bir süpermarketin çatısının çökmesi sonucu 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Freiburg polisinden yapılan açıklamada, Lauchringen'deki Haupt Caddesi'nde bulunan bir süpermarketin çatısının çöktüğü ifade edildi.

Çökme sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
Ünlü oyuncu Yılmaz Kunt'u, en yakınındaki isim soyup soğana çevirdi

Ünlü oyuncuyu en yakınındaki isim soyup soğana çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester Unitedlı Onana, Trabzonspor'a ''Evet'' dedi

Teklifi kabul etti! Andre Onana Türkiye'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.