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Almanya'da SPD Milletvekili Saldırıya Uğradı

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Almanya'nın Saksonya eyaletinde, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Avrupa Parlamentosu Milletvekili Matthias Ecke, afiş asarken saldırıya uğradı ve ağır yaralandı. Saldırı, demokratik değerlerin saldırı altında olduğu bir alarm sinyali olarak değerlendirildi.

Almanya'nın Saksonya eyaletinin Dresden kentinde, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Matthias Ecke'nin (41), uğradığı saldırıda ağır yaralandığı bildirildi.

SPD Saksonya Eyalet Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, AP seçimleri için Partinin Saksonya'dan liste başı adayı olan Ecke, afiş asarken saldırıya uğradı.

Açıklamada, saldırıda ağır yaralanan AP Milletvekili Ecke'nin ameliyat edilmesi gerektiği ifade edildi.

SPD Saksonya Eyalet Teşkilatı Eş Başkanları Hennig Homann ve Kathrin Michel'ın ortak açıklamasında, Ecke'ye yapılan saldırının ülkedeki herkes için bir alarm sinyali olduğu belirtilerek "Demokratik değerlerimiz saldırı altında." denildi.

SPD Eş Genel Başkanları Saskia Esken ve Lars Klingbeil de söz konusu saldırıyı kınayarak "Failler demokratik toplumun temsilcileri olarak bizlerin gözünü korkutmak istiyorlar ama asla başarılı olamayacaklar." ifadesini kullandı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise AP seçimleri öncesinde Ecke'ye yönelik bu saldırının siyasi amaçlı olduğunun teyit edilmesi durumunda, bunun demokrasiye yönelik bir saldırı olacağını vurguladı.

Demokrasi karşıtı şiddetin yeni bir boyut kazandığını ifade eden Faeser, hukuk devletinin buna sert şekilde karşılık vereceğini kaydetti.

Dresden polisinden yapılan açıklamaya göre, kimliği belirsiz 4 kişi Schandauer Caddesi'nde SPD için afiş asan 41 yaşındaki bir kişiye saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bu olayın öncesinde de 4 kişi, aynı cadde üzerinde Yeşiller Partisi için afiş asan bir kişiye daha saldırdı.

Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.???????

Kaynak: AA / Güncel

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