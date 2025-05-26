Almanya'da SPD'li Milletvekillerinden İsrail'e Silah İhracatına Karşı Çıkış

Almanya'da SPD'li Milletvekillerinden İsrail'e Silah İhracatına Karşı Çıkış
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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekilleri, Gazze'deki eylemleri gerekçe göstererek ülkenin İsrail'e silah ihracatını sonlandırmasını talep ediyor. Milletvekilleri, Alman silahlarıyla süren insani felakete ve uluslararası hukukun ihlaline karşı çıkıyor.

Almanya'da hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Partili (SPD) bazı milletvekilleri, Gazze'deki eylemleri nedeniyle ülkelerinin İsrail'e silah ihracatını sonlandırmasını istedi.

SPD Federal Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Adis Ahmetovic, Stern dergisine yaptığı açıklamada, Alman silahlarının insani felaketlerin yayılması ve uluslararası hukukun ihlal edilmesi için kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Ahmetovic, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini ateşkesi kabul etmeye ve müzakere masasına dönmeye çağırdı.

SPD Milletvekili Ralf Stegner de Alman hükümetinin şimdiye kadar çatışma bölgelerine silah tedarik etmeme konusunda İsrail'e haklı sebeplerle istisna uyguladığını, bunun İsrail'in güvenliğine hizmet ettiğini belirtti.

Şu anda Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'da bunun söz konusu olmadığını vurgulayan Stegner, "Filistinli sivil halkın insani felaketi ve Netanyahu hükümetinin uluslararası hukuku ihlali hemen sona ermeli ve Alman silahlarıyla da daha fazla uzatılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Stegner, Gazze'deki açlığın ve Filistinli çocukların yaşadığı sefaletin terörle mücadeleyle hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı.

SPD Milletvekili Isabel Cademartori, Almanya'nın İsrail'e silah sağlamasının savaş suçlarına ortaklık anlamına gelebileceğini belirtti.

Cademartori, Alman hükümetinin İsrail'e silah ihracatını sınırlandırması, özellikle tank mühimmatı ve yedek parçalarını artık sağlamaması gerektiğini, silah tedariki konusunda sadece "Demir Kubbe" füze savunma sistemi için istisnaların olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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