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Almanya'da SPD Koalisyon Anlaşmasını Onayladı

Almanya'da SPD Koalisyon Anlaşmasını Onayladı
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Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyeleri, koalisyon anlaşmasını onaylayarak yeni hükümetin kurulmasına yeşil ışık yaktı. Oylamaya katılan üyelerin yüzde 84,6'sı onay verirken, yönetim önümüzdeki hafta anlaşmayı imzalayacak.

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyeleri, koalisyon anlaşmasını onaylayarak yeni hükümetin yolunu açtı.

SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch, düzenlediği basın toplantısında, koalisyon anlaşması için yapılan oylamaya 358 bin SPD üyesinin 200 bininin katıldığını aktardı.

Oylamaya katılan SPD üyelerinin yüzde 84,6'sının koalisyon anlaşmasına onay verdiğini kaydeden Miersch, sonucun sevindirici olduğunu belirterek üyelere teşekkür etti.

SPD'nin onayının ardından parti liderlerinin gelecek pazartesi başkent Berlin'de koalisyon anlaşmasını imzalaması planlanıyor.

CDU/CSU partileri, anlaşmaya geçen hafta onay vermişlerdi.

Parlamento daha sonra 6 Mayıs'ta toplanarak Olaf Scholz'un yerine Friedrich Merz'i başbakan olarak seçecek.

Yeni kurulacak hükümette maliye, savunma, çalışma, adalet, kalkınma, çevre ve konut bakanlıkları, SPD'de olacak.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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