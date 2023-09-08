Almanya'da "Son Kuşak" çevre grubu 13 Eylül'den itibaren Berlin'de eylemler düzenleyecek

Almanya'da "Son Kuşak" (Letzte Genration) adlı çevre grubu 13 Eylül Çarşamba gününden itibaren sürekli eylemler düzenleyeceği bildirildi.

Çevre grubunun sözcülerinden Clara Hinrichs, Berlin'deki Başbakanlık Binası'nın önünde grup üyeleriyle basın toplantısı düzenledi.

Hinrichs, Almanya'da fosil enerjiye yatırımın sürdüğünü, yenilenebilir enerjiye yatırımın ise ertelendiğini belirtti.

Hükümetin yenilenebilir enerjiye yatırım konusunda dürüst olmadığını savunan Hinrichs, "Biz hükümetten gerekli olan şeyleri yapmasını talep ediyoruz." dedi.

Hinrichs, Almanya'da fosil hammadde kullanımının 2030 yılına kadar sona ermesini beklediklerini ifade etti.

Değişim olana kadar Berlin'den ayrılmayacağız

Bu talebe dikkati çekmek için "Son Kuşak" grubunun 13 Eylül'den itibaren Berlin'de sürekli eylemler düzenleyeceğini aktaran Hinrichs, "Buraya bir dönüm noktası başlatmak için geliyoruz." dedi.

13 Eylül'de Almanya genelinden grup üyelerinin protesto yürüyüşü yapmak için Berlin'e geleceğini ifade eden Hinrichs, "Planımız, Berlin'de olduğumuzu göstermek. Hükümetin kapısının önünde, bu şehirde bir şeyleri harekete geçirmek için yola çıktığımızı kimse görmezden gelemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hinrichs, 15 Eylül'de başka bir çevre grubu "Fridays for Future" hareketinin düzenleyeceği gösteriye katılacakları, 18 Eylül'den itibaren de Berlin'de caddeleri trafiğe kapatmaya başlayacakları bilgisini paylaşarak, "Değişim başladığında protestomuz sona erecek." ifadesini kullandı.

Almanya'da meydana gelen çevre olaylarına da işaret eden Hinrichs, "Sel, fırtına, tenis topu büyüklüğünde dolunun Bavyera'da yere düştüğü aşırı hava olaylarının yaşandığı bir yazın ardından protestomuz daha yoğun ve hiç olmadığı kadar güçlü olacak. Siyasi değişim gelene kadar Berlin'den ayrılmayacağız." şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan "Son Kuşak" üyesi jeolog Prof. Dr. Nikolaus Froitzheim ise siyasetçilerin sürekli olarak gerçekleri reddettiğini belirterek, "Saldığımız her ton karbondioksit ile iklim sisteminin çökme olasılığı artıyor. Acil olarak petrol, gaz ve kömür gibi fosil yakıtlardan ayrılmalıyız." dedi.

Froitzheim, bu fosil yakıtların kullanımının 2045'e kadar değil 2030'a kadar sonlandırılması gerektiğini ifade ederek, Başbakan Olaf Scholz'un kapsamlı bir değişime gidilmesine ihtiyaç duyulduğunu bildiğini ancak popüler olmayan bu gerçeği söylemeye cesaret edemediğini savundu.

Gruba yönelik operasyon düzenlenmişti

Almanya'da hükümetin iklim değişimine karşı yeteri kadar mücadele etmediğini savunan "Son Kuşak" adlı çevre hareketi, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla ülkenin çeşitli kentlerinde ellerini caddelere yapıştırarak protesto gösterileri düzenliyor.

Bu şekilde trafiği engelleyen grup üyelerine araç sürücüleri tepki gösteriyor. Bazı bölgelerde sürücüler çevrecilere şiddet uyguluyor.

Bavyera polisi 24 Mayıs'ta çevreci gruba operasyon düzenlemiş ve 7 eyalette, 15 mekanda arama yapmıştı. 22 ila 28 yaşları arasında 7 çevreci grup üyesi hakkında soruşturma başlatılmış, bu kişiler "suç örgütü kurmak ve suç örgütüne yardım etmek", 2 şüpheli de "Ingolstadt'ta bir petrol boru hattına sabotaj yapmakla" suçlanmıştı.

Aktivistler daha önce de müzelerde sergilenen eserlere ellerini yapıştırmış, tablolara domates çorbası ve patates püresi fırlatmakla gündeme gelmişti.