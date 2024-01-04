Almanya'da Silah İhracatı Rekor Kırdı

Almanya'da Federal Hükümet'in 2023'te onayladığı silah ihracatının hacmi 12 milyar 200 milyon euroya ulaştı. Bu rekor silah satışında en fazla ihracat onayı verilen ülke Ukrayna oldu. Almanya'da 2023 yılında onay verilen silah ihracat hacminde yeni bir rekor kayıtlara geçti. Federal Ekonomi Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Federal Hükümet'in geçen yıl onay verdiği ihracatın hacmi yaklaşık 12 milyar 200 milyon euroya ulaştı.

Toplam ihracat onayının 6 milyar 440 milyon euroluk kısmını savaş silahları oluştururken, 5 milyar 760 milyon euroluk dilimi zırhlı araçların da dahil olduğu askeri teçhizat kategorisi oluşturdu.

Şimdiye kadar bu anlamda ulaşılan en yüksek rakam 2021'de 9 milyar 350 milyon euro olmuştu. Geçen yıl onaylanan ihracatın hacmi ise bu rakamın yüzde 30 fazlasına tekabül etmişti. En fazla ihracat onayı Ukrayna'ya

Almanya'nın toplam ihracat onaylarının yüzde 89'unu (10 milyar 840 milyon euro) Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri ya da Japonya, İsviçre, Avustralya ve Yeni Zelenda'nın yanı sıra Ukrayna, Singapur ve Güney Kore'nin de içinde olduğu diğer müttefik grubu oluşturdu.

Almanya'nın en fazla ihracat onayı verdiği ülke ise, yaklaşık iki yıldır Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna oldu. Berlin, müttefikine 4 milyar 400 milyon euroluk ihracata onay verdi. Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın Yeşiller partili müsteşarı Sven Giegold, Almanya'nın Ukrayna'ya, "Uluslararası hukuku çiğneyen Rusya'nın saldırgan savaşına karşı kendini savunması için verdiği aralıksız desteğin küresel barışın korunmasına hizmet ettiğini" dile getirdi. İhracat onaylarında Ukrayna'yı Norveç izledi. Bunun, silah ihracatlarında hükümetin insan hakları gibi çizgileri gözetme ilkesine sadık kaldığını gösterdiğini savunan Giegold, Almanya'nın demokratik partnerlerinin artan askeri güvenlik ihtiyacının da, Rusya kaynaklı saldırganlıkla alakalı olduğunu ifade etti.

dpa / SÖ,ET

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