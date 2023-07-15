Almanya'da sıcaklıklar 38 dereceyi buldu, sokaklar ve meydanlar boş kaldı

Almanya'da 38 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle sokaklar ve meydanlar boş kaldı. Avrupa'nın güneyini kavuran sıcak hava dalgası Almanya'ya da ulaştı. Ülkede bazı bölgelerde sıcaklıklar 28 dereceye çıkarken bazı yerlerde de 35 dereceyi buldu. Bugün de termometreler 38 dereceyi göstererek rekor seviyeye yükseldi. Meteoroloji uzmanları sıcak hava dalgasını 'son derece bunaltıcı ve çok rahatsız edici' olarak tanımlarken ülkede vantilatör ve klima sistemleri satışında artış yaşandı. Federal Sağlık Eğitimi Merkezi (BZGA), vatandaşları aşırı sıcaklara karşı uyarırken günde 2-3 litre su tüketilmesini önerdi. Sıcak havalarda alkol tüketilmemesi, ara sıra duş alınması ve güneş kremi kullanılması tavsiyesi verildi. Ancak sıcaklıkların uzun sürmeyeceği belirtiliyor. Hava sıcaklıklarının Pazar günü ülkenin kuzeyinde 23 - 25 derece, güneyinde de 25 - 31 derece arasında olması bekleniyor. Öte yandan ülkede güney kesimlerde ve Ren-Main bölgesinde, 17 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının 33 dereceye kadar çıkması beklenirken Cuma gününden itibaren ise, ülke genelinde yeniden sıcak havaların etkili olması öngörülüyor. Sokaklar ve meydanlar boş kaldı Başkent Berlin'de, sıcak havalar etkisini gösterdi. Berlin'de nemli ve sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar 37 dereceye kadar çıktı. Berlinliler mümkün olduğunca güneş altında kalmamaya çalıştı. Güneş alan sokaklar ve meydanlar boşalırken insanlar gölgeliklere, ağaç altlarına, kapalı mekanlarda oturarak güneşten korundu. Kimi güneşten korunmak için şemsiye taşırken kimileri de dondurmayla, suyla ve buzlu soğuk içeceklerle serinledi. Dondurmacıların önünde uzun kuyruklar oluşurken su birikintilerine ve fıskiye havuzlarına girerek serinleyenler de oldu.

- Almanya'da sıcaklıklar 38 dereceyi buldu

Ülkede sokaklar ve meydanlar boş kaldı

BERLİN - Almanya'da 38 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle sokaklar ve meydanlar boş kaldı.

Avrupa'nın güneyini kavuran sıcak hava dalgası Almanya'ya da ulaştı. Ülkede bazı bölgelerde sıcaklıklar 28 dereceye çıkarken bazı yerlerde de 35 dereceyi buldu. Bugün de termometreler 38 dereceyi göstererek rekor seviyeye yükseldi. Meteoroloji uzmanları sıcak hava dalgasını "son derece bunaltıcı ve çok rahatsız edici" olarak tanımlarken ülkede vantilatör ve klima sistemleri satışında artış yaşandı. Federal Sağlık Eğitimi Merkezi (BZGA), vatandaşları aşırı sıcaklara karşı uyarırken günde 2-3 litre su tüketilmesini önerdi. Sıcak havalarda alkol tüketilmemesi, ara sıra duş alınması ve güneş kremi kullanılması tavsiyesi verildi.

Ancak sıcaklıkların uzun sürmeyeceği belirtiliyor. Hava sıcaklıklarının Pazar günü ülkenin kuzeyinde 23 - 25 derece, güneyinde de 25 - 31 derece arasında olması bekleniyor.

Öte yandan ülkede güney kesimlerde ve Ren-Main bölgesinde, 17 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının 33 dereceye kadar çıkması beklenirken Cuma gününden itibaren ise, ülke genelinde yeniden sıcak havaların etkili olması öngörülüyor.

Sokaklar ve meydanlar boş kaldı

Başkent Berlin'de, sıcak havalar etkisini gösterdi. Berlin'de nemli ve sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar 37 dereceye kadar çıktı. Berlinliler mümkün olduğunca güneş altında kalmamaya çalıştı. Güneş alan sokaklar ve meydanlar boşalırken insanlar gölgeliklere, ağaç altlarına, kapalı mekanlarda oturarak güneşten korundu. Kimi güneşten korunmak için şemsiye taşırken kimileri de dondurmayla, suyla ve buzlu soğuk içeceklerle serinledi. Dondurmacıların önünde uzun kuyruklar oluşurken su birikintilerine ve fıskiye havuzlarına girerek serinleyenler de oldu.