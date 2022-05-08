Almanya'da Schleswig-Holstein Eyalet Meclisi seçimlerinde CDU birinci çıktı

Almanya'nın Schleswig- Holstein eyaletinde yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinde, ilk sandık çıkış anketine göre, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi oyların yüzde 43'ünü alarak birinci parti oldu.

Almanya'nın kuzeyinde yer alan Schleswig-Holstein'de 2,3 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde, oy kullanma işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre, CDU, 2017'deki seçimlere göre oyunu 11 puan artırarak yüzde 43 ile birinci çıktı. Böylelikle CDU, eyalette son 40 yılın en yüksek oy oranını almış oldu.

Yeşiller Partisi de bir önceki seçimlere göre oylarını 4,1 puan artırarak yüzde 17 ile ikinciliği elde etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise 5 yıl önce yapılan seçimlere göre 11,8 puan kaybederek oyların yüzde 15,5'ini aldı ve seçimlerde üçüncü sırada yer aldı.

Hür Demokrat Parti (FDP) de oyların yüzde 7'sini alarak 2017'deki seçimlere göre 4,5 puan oy kaybetti.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise bir önceki seçimlere göre 1 puan kaybederek 4,9 oranında oy aldı. AfD'in yüzde 5'lik seçim barajını geçip geçmeyeceği oyların tamamının sayılmasının ardından belli olacak.

Danimarkalı azınlığın kurduğu ve özel düzenlemeyle seçim barajından muaf tutulan Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) oyların yüzde 6'sını alarak mecliste yer alacak. SSW 2017'deki seçimlerde 3,3 oranında oy almıştı.

Bu sonuçlara göre CDU 34, Yeşiller 13, SPD 12, FDP ve SSW de 5'er milletvekili eyalet meclisine gönderecek.

CDU'lu Schleswig-Holstein Eyaleti Başbakanı Daniel Günther, seçimlerin ardından yaptığı konuşmada, seçmenlerin net bir karar verdiğini belirterek "Seçimin galibi CDU'dur, biziz." dedi.

Günther, olağanüstü bir sonuç aldıklarını dile getirerek, seçmenlere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

SPD Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilatı Başkanı Serpil Midyatlı ise Günther'i tebrik ederek partisinin, seçmenlere ulaşamadığını belirtti.

SPD Eş Başkanı Sakia Esken de partisinin çok acı bir sonuç aldığını belirterek sevilen bir eyalet başbakanının seçimi kazandığını söyledi ve Günther'i tebrik etti.