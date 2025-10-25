Haberler

Düsseldorf'ta Türk Savunma Sanayisi için Milli Yetkinlik Hamlesi Buluşması Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Düsseldorf kentinde Türk savunma sanayisinin son dönemdeki hızlı büyümesini desteklemek ve geleceğe taşımak amacıyla başlatılan "Savunma Sanayiinde Milli Yetkinlik Hamlesi" çerçevesinde teknoloji ve yetkinlik buluşması gerçekleştirildi.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde Türk savunma sanayisinin son dönemdeki hızlı büyümesini desteklemek ve geleceğe taşımak amacıyla başlatılan "Savunma Sanayiinde Milli Yetkinlik Hamlesi" çerçevesinde teknoloji ve yetkinlik buluşması gerçekleştirildi.

Türk savunma sanayisinin mevcut kapasite, verimlilik ve ürün çeşitliliği açısından yaşadığı ciddi büyüme dönemine ayak uyduracak gençleri sektöre kazandırmak ve mevcut çalışanları çağın gerektirdiği yetkinlik setleriyle donatmak amacıyla Düsseldorf'ta düzenlenen buluşmada, yaklaşık 250 mühendis, yurt dışında yaşayan genç ve lisans öğrencisi bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, etkinlik sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayisinin son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yüksek irade ve devletin sahiplenmesiyle çok büyük kazanım elde ettiğini söyledi.

Karataş, son dönemde yerlilik ve millilik oranının yüzde 20'den yüzde 83'e yükseldiğini, savunma sanayisinde yaklaşık 3 bin 500 firmanın faaliyet gösterdiğini, bunlardan 2 bininin ihracat yaptığını, hem sivil ve hem de savunma sanayisinde toplamda 8 bine yakın firma bulunduğunu dile getirdi.

Savunma sanayisinde yaklaşık 93 bin kişinin çalıştığını, 2028'de bu sayının 158 bin olacağını öngördüklerini belirten Karataş, şunları kaydetti:

"Son 3 yıldır ihracat olarak yüzde 20-25 büyüyoruz ve geçtiğimiz yıl 7,1 milyar dolarlık ihracatımız oldu. Bu yıl ilk 9 ayda bu 6 milyar dolar. Son iki yılda 20 milyar dolarlık sözleşme imzaladık. Bu yıl ilk 9 ayda 13 milyar dolar civarı. Gerçekten ciddi büyüme var ve büyüme devam edecek."

Önlerindeki bir yıl içinde Hürkuş, Hürjet, Gökbey, Anka 3 ve Kızıl Elma gibi çok büyük platformların seri üretime geçeceğini anlatan Karataş, "Milli Yetkinlik Hamlesi'nin, şirketlerin davranışlarını değiştirmek, sektörün bir bütünleşik yol haritasıyla devam etmesi, yeteneği doğru yetkinliklerle inşa etmesiyle ilgili önemli bir proje olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul'a plaket takdim edildi.

"Savunma Sanayiinde Milli Yetkinlik Hamlesi" buluşmasının ikinci ayağı yarın Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek buluşmayla devam edecek.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Beşiktaş'ta 1 yıldız isim, sarı kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe öncesi tehlike! Kart görürse derbide olmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç
Galatasaray'da alarm! Trabzonspor maçı öncesi 1 isim sarı kart sınırında

Galatasaray'da alarm! Yıldız isim kart görürse derbide yok
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
3 ilde 105 adrese baskın: Giyinmeye bile vakitleri olmadı

105 adrese eş zamanlı baskın! Giyinmeye bile vakitleri olmadı
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.