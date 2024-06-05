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Almanya'da savaş durumunda halk evlerde korunacak

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Almanya'da Federal İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir planla, savaş durumunda halkın büyük sığınaklar yerine kendi evlerinde bulunan bodrum katlarında korunması hedefleniyor.

Almanya'da bir savaş durumunda halkın öncelikli olarak büyük sığınaklar yerine, kendi evlerinde bu amaçla hazırlanmış bodrum katlarında korunmasına yönelik Federal İçişleri Bakanlığının bir plan hazırladığı bildirildi.

Spiegel dergisinin haberine göre, Federal İçişleri Bakanlığı, Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi ve Federal Emlak Ajansı uzmanları tarafından geliştirilen "Modern barınak konseptinin geliştirilmesine ilişkin durum raporun" ay sonunda İçişleri Bakanları Konferansında tartışılması bekleniyor.

Söz konusu raporda, bir savaş durumunda binlerce kişinin barınabileceği ve askeri bir saldırıdan sadece birkaç dakika önce uyarı süresine sahip olan merkezi kamu barınaklarının koruyucu bir önlem olmadığı bunun yerine bodrumlarda gönüllülük esasına dayalı olarak teknik uzmanlık gerektirmeden yapılacak düzenlemelerin insanları tehlikeden daha iyi koruyabileceği belirtildi.

Bodrum katlarında yapılması planlanan düzenlemeler arasında, "bodrum pencerelerinin ve açıklıklarının geçici olarak kapatılması", "daha fazla sayıda kendini koruma odası oluşturulması" gibi örnekler yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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